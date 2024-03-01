«Страна.ua»: потери спецназа ВСУ на Тендровской косе больше озвученных Россией

Убитых среди спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области гораздо больше, чем предполагают в России. Об этом написало издание «Страна.ua» со ссылкой на украинских военных.

По словам источников, командование ВСУ знало, что российские солдаты перехватили данные о планируемой высадке на Тендровской косе. Однако украинское командование не приняло необходимых решений об отмене или внесении изменений в план операции.

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«Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — отметили украинские военные.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об огромных потерях ВСУ в селе Работино и на подступах к нему. До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о доминировании артиллерии ВС России в Запорожье.

Взято

отсюда

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