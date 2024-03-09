NV: на Украине могут в ближайшие месяцы расформировать 5 из 19 министерств

Пять из девятнадцати имеющихся на Украине министерств могут расформировать в ближайшие месяцы. Об этом со ссылкой на источники в партии «Слуга народа» и офисе президента страны пишет украинское издание NV.

Собеседники издания не сообщили, какие именно ведомства попадут под сокращения. При этом известно, что на данный момент для решения этой задачи в правительстве не созданы рабочие группы. По данным NV, часть функций ликвидированных министерств хотят передать офису премьера.

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Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует менять премьер-министра Дениса Шмыгаля. По словам источника издания, его работа всех устраивает, и сейчас его позиции должны только усилиться за счет дополнительных функций.

Ранее Шмыгаль уже заявлял, что количество министерств в стране сократят на треть, а правительство начало работать в этом направлении и сократило 20 тысяч вакансий. «Мы работаем над созданием Центра правительства. Министерства должны иметь небольшое количество высококвалифицированных специалистов, которые будут формировать государственную политику», — объяснил задумку премьер-министр Украины.

Взято

отсюда

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