В украинском городе Днепр произошли взрывыСюжетВзрывы в Харькове:
В украинском городе Днепр произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».
Подробностей взрывов в административном центре Днепропетровской области Украины не приводится. В Днепропетровской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
5 января, сообщалось, что в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области произошел взрыв. Дополнительной информации о возможных повреждениях и пострадавших не поступало. Тогда же стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины
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