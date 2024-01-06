В украинском городе Днепр произошли взрывыСюжетВзрывы в Харькове:

В украинском городе Днепр произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Подробностей взрывов в административном центре Днепропетровской области Украины не приводится. В Днепропетровской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.

5 января, сообщалось, что в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области произошел взрыв. Дополнительной информации о возможных повреждениях и пострадавших не поступало. Тогда же стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины

Взято

отсюда

русские новости сегодня , новости часа