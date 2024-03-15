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На Украине сообщили о взрывах в Киеве

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В Киеве прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

На Украине сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремела серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» («Суспильне») в Telegram.

Уточняется, что в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили об атаке беспилотников. По данным издания, на окраинах Киева работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 12 марта, на левом берегу Киева прогремел взрыв. В конце февраля в Киевской области произошли взрывы и сработала система ПВО. Как сообщала Киевская областная военная администрация (ОВА), в регионе было зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Взято
отсюда

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