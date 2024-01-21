Политик Тука: Зеленский решил перевести Залужного в СНБО и уволить ряд генераловСюжетКонтрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом рассказал украинский политик Георгий Тука.

На это указывает тот факт, что Зеленский не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в швейцарском Давосе. По его мнению, пост главкома ВСУ займет начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Залужный же войдет в Совет национальной безопасности и обороны.

Между Зеленским и Залужным увидели конкуренцию за политические очки

Издание «Страна» ранее отметило, что Залужный не появился на прошедшем в среду заседании на уровне главнокомандующих Совета «Украина-НАТО». Вместо него Киев представлял генерал-майор Сергей Салкуцан, получивший в крайне правых кругах Украины прозвище «Генерал-предатель» за контакты с представителями ДНР.

Предположительно, таким образом Зеленский намекнул о грядущем отстранении своего политического оппонента — уровень популярности Залужного среди украинцев сейчас очень высок. По некоторым оценкам, главком ВСУ даже популярнее президента.

На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат.Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?

В ноябре Залужный в интервью The Economist признал, что украинская армия не сможет добиться прорыва. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — отметил он. Главком ВСУ считает, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок, наподобие изобретения пороха. Также Залужный жаловался, что возможности подготовки резервов в ВСУ ограничены, а законодательство позволяет гражданам уклоняться от своих мобилизации.

По утверждению зарубежных СМИ, позиция главкома привела Зеленского в ужас и ярость. По информации Financial Times, президенту не понравилось запретное в правительственных кругах Украины слово «тупик».

Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул Запад в недостаточных поставках оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным». После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что чиновник «забыл добавить “для России”».

Зеленского предупредили о риске бунта военных

Украинские военные уже в ближайшие месяцы могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он предупредил, что если ситуация на Украине останется без изменений, то в январе-феврале может произойти военный переворот. «Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску», — сказал аналитик.

Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?«Покинутый всеми диктатор»Зеленский рискует потерять власть. Кто готов бросить ему вызов на выборах президента Украины?

В свою очередь директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказался о возможной смене власти в стране. По его словам, Майдан с целью привести Залужного к власти можно провести всего за три дня.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин указал, что Западу нужно найти виноватого в провале контрнаступления ВСУ, в связи с чем конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обретает новый виток. По его словам, конфликт между ними неизбежен. «Потому что произошел провал контрнаступления. Кто-то за него должен нести ответственность», — подчеркнул он. Как предрек политолог, Зеленский и Залужный пытаются свалить ответственность за неудачи армии на поле боя друг на друга. Эксперт уверен, что их противостояние будет набирать обороты и «выглядеть все смешнее».

Взято

отсюда

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