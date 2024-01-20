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На Украине узнали о решении Зеленского уволить главкома ВСУ Залужного

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Украинский политик Тука: Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного

На Украине узнали о решении Зеленского уволить главкома ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом интервью YouTube-каналу Newsroom рассказал украинский политик Георгий Тука.

На это указывает тот факт, что Зеленский не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в швейцарском Давосе. По его мнению, пост главкома ВСУ займет начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Залужный же войдет в Совет национальной безопасности и обороны.

Издание «Страна» ранее отметило, что Залужный не появился на прошедшем в среду заседании на уровне главнокомандующих Совета «Украина-НАТО». Вместо него Киев представлял генерал-майор Сергей Салуцкан.

В ноябре Залужный в интервью The Economist заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — отметил он. По утверждению зарубежных СМИ, позиция главкома привела Зеленского в ужас и ярость.

Взято
отсюда

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