На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

Место ДТП с участием атобуса и грузовика на федеральной трассе в Свердловской области

Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает госавтоинспекция Свердловской области.

По данным ведомства, вечером в субботу на 232-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург водитель автобуса ПАЗ при развороте не уступил дорогу грузовику Volvo, двигавшемуся в попутном направлении, и столкнулся с ним.

“В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, с которыми впоследствии были доставлены в медицинские учреждения”, – говорится в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД, в автобусе ехали восемь рабочих, которые направлялись в Нижние Серги. Водитель автобуса за 16 лет стажа привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз, в момент ДТП он был трезв. Также отмечается, что при осмотре места аварии госавтоинспекторы выявили наличие на дороге снежного наката. Для устранения выявленных недостатков в адрес обслуживающей автодорогу организации выдано предписание.

Горняк22

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