На Урале проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии

Сотрудник полиции. Архивное фото

Сотрудники полиции проверяют ферму в Свердловской области, где, отобрав документы, якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее волонтерская организация “Альтернатива” на своей странице в соцсети “ВКонтакте” сообщила, что гражданин Белоруссии в мае 2023 года приехал в Россию для работы на пилораме, но попал на ферму под Первоуральском, где у него забрали все документы. По данным волонтеров, в обязанности мужчины входил уход за коровами и помощь по хозяйству, но за 10 месяцев заработную плату ему ни разу не заплатили, а также избили за потерянный скот. «”Ситуацию, в которой оказался гражданин, можно вполне считать закончившейся, так как сотрудники полиции Первоуральска, выезжавшие в эпицентр событий, установили и опросили всех участников инцидента. Гость из Беларуси отказался писать заявление и сообщил сыщикам, что претензий ни к кому не имеет”, – сказал собеседник агентства.

По словам представителя МВД, мужчина получил от сельхозпредприятия положенные ему деньги, написал расписку и покинул Первоуральский район.

“Полиция продолжает разбирательство по этой истории. На ферме опрашивают других работников с целью установления того, в каких условиях они работают, нет ли там иных нарушений действующего законодательства в сфере труда”, – отметил Горелых.

новости горняк

Взято отсюда

Источник