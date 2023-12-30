На Урале водитель сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Водитель кроссовера около города Камышлов насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине, сообщает областная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, утром в субботу на 7 километре дороги западного подъезда к Камышлову водитель Nissan Qashqai наехал на ребенка, перебегающего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.
“От полученных травм 12-летняя девочка-пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Сотрудниками Госавтоиспекции установлено, что несовершеннолетняя проживала в селе Обуховское, направлялась в магазин за мандаринами”, – говорится в сообщении.
По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
новости горняк
Взято отсюда
Источник