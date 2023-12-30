На Урале водитель сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Водитель кроссовера около города Камышлов насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине, сообщает областная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, утром в субботу на 7 километре дороги западного подъезда к Камышлову водитель Nissan Qashqai наехал на ребенка, перебегающего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

“От полученных травм 12-летняя девочка-пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Сотрудниками Госавтоиспекции установлено, что несовершеннолетняя проживала в селе Обуховское, направлялась в магазин за мандаринами”, – говорится в сообщении.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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