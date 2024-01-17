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На Урале закрыли кафе, чьи клиенты заразились гепатитом

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На Урале закрыли кафе, чьи клиенты заразились гепатитом

Эмблема Роспотребнадзора. Архивное фото

Две закусочные “Гиро” в Краснотурьинске Свердловской области, после посещения которых 12 человек заразились гепатитом А, закрыли на 90 дней по решению суда, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

“Суд приостановил работу двух закусочных “Гиро” на 90 суток. На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных”, – следует из сообщения.

Отмечается, что по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, организована вакцинация контактных лиц в очагах, на данный момент привиты 119 человек.

“Силами сотрудников Роспотребнадзора, медработников и волонтеров медколледжа проведен обход близлежащих к “Гиро” жилья и учреждений для выявления возможных случаев заболевания без обращения за медпомощью. Один из заразившихся был выявлен именно на обходе”, – подчеркнули в управлении.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 11-12 января было зарегистрировано семь случаев гепатита А среди взрослых, все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных “Гиро” на улицах Ленинского Комсомола и Рюмина в Краснотурьинске. Позже на объектах питания специалисты обнаружили серьезные нарушения: отсутствует водоснабжение, продукция не имеет товарно-сопроводительных документов, сотрудники не проходят медобследование и готовят блюда в неспециальной одежде. Лабораторные исследования пищевого сырья, готовой продукции и смывов на санитарно-бактериологические и вирусологические показатели выявили несоответствие нормам, добавили в ведомстве.

По факту массового заболевания людей региональное управление СК РФ организовало проверку по статье 238 УК РФ (производство и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

горняк
Взято отсюда
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