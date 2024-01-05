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На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,7

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На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,7

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова заявила, что землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано 5 января на юге Сахалина. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 10 км западнее от Невельска, а очаг располагался на глубине 10 км.

По данным МЧС Российской Федерации по региону, землетрясение до 3 баллов ощущалось в Невельске и селе Горнозаводск. 

До этого стало известно, что в Японии 51 человек до сих пор числится пропавшим без вести после землетрясения, которое произошло в префектуре Исикава в центральной части страны.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6. В Главном метеорологическом агентстве Японии сообщили, что это землетрясение стало самым мощным для региона Ното с 1885 года.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от землетрясения в Японии люди выкладывают на улицах SOS.

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