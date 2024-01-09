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На Забайкальской железной дороге 14 грузовых вагонов сошли с путей

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На Забайкальской железной дороге 14 грузовых вагонов сошли с путей

Грузовой поезд. Архивное фото

На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 грузовых вагонов, сообщило РЖД в Telegram-канале.

“По уточненной информации, сход 14 вагонов”, — рассказали в компании.

В понедельник вечером сообщилось о сходе 27 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, угрозы экологии нет. Причины ЧП устанавливаются.

В РЖД создали оперативный штаб под руководством Олега Белозерова. К месту происшествия направили восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

Уточняется, что после происшествия приостановлено движение пассажирских поездов №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. В вагонах поддерживают комфортный температурный режим. Пассажиров обеспечат питанием и водой.

город Горняк
Взято отсюда
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