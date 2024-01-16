На западе Москвы загорелось кафе, пострадал человек

Сотрудник пожарной охраны МЧС России . Архивное фото

Один человек пострадал при возгорании в кафе на территории Дорогомиловского рынка на западе Москвы, в целях безопасности эвакуировали порядка 200 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. «”Произошла вспышка жировых отложений в кафе на Дорогомиловском рынке”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате пожара, по предварительной информации, пострадал один человек.

В целях безопасности с территории рынка были эвакуированы не менее 200 человек.

город Горняк

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