The Guardian: после двух лет конфликта Зеленский выглядит опустошенным

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по его выступлениям на последних совещаниях, выглядит измотанным после двух лет конфликта. На странную деталь во внешности украинского лидера обратили внимание источники The Guardian.

«После двух лет руководства воюющей страной президент на последних совещаниях выглядит опустошенным», — указано в статье. Западные журналисты также описывают усталость всего украинского общества от происходящего в стране, в то время как международная поддержка раскалывается на части, создавая дефицит боеприпасов.

Автор статьи утверждает, что 2024 год может стать для Зеленского тяжелым с точки зрения удержания власти, так как украинский президент больше не является неприкасаемым, а в стране возрождается политическая конкуренция.

Ранее в связи с проблемами согласования пакетов военной помощи в Конгрессе Зеленский заявил о своих сомнениях относительно того, что США действительно хотят оказать поддержку Украине. «Надеюсь, что на самом деле речь идет не о том, как просто ослабить Россию, а о том, как сделать нас более сильными», — сказал он.

Взято

отсюда

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