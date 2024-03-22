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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия

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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия

Высоковольтная линия “Днепровская”, снабжающая Запорожскую АЭС электричеством, отключилась утром в пятницу, энергоснабжение обеспечивается за счет резервной линии, сообщила администрация станции. «”22.03.2024 в 6:10 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ “Днепровская”. Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ “Феросплавная”. Угроз нарушений пределов безопасности нет”, – говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

В администрации уточнили, что радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных природных значений.

Радио Sputnik сообщало, как отреагировали в ООН на атаку ВСУ на Запорожскую АЭС.

Взято отсюда.

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