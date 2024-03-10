реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На запуск медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд рублей

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На запуск медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд рублей

Постановление о создании медиакомпании Союзного государства было подписано после заседания Высшего госсовета (ВГС) России и Белоруссии в конце января. Как пишет газета «Известия», в состав медиакомпании войдут две газеты — «Союзное вече» и «Союз. Беларусь — Россия», журнал «Союзное государство», издаваемый «Комсомольской правдой», а также телерадиовещательная организация.

Финансирование холдинга будет осуществляться со стороны Союзного государства, бюджет которого формируют Белоруссия и Россия, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Средства, ранее направлявшиеся на финансирование информационных ресурсов Союзного государства, будут увеличены с учетом инфляционного коэффициента. Мезенцев отметил, что уже выделено около 1 млрд российских рублей на различные компоненты холдинга. Коллектив холдинга пока не сформирован, но туда планируется привлечение опытных и талантливых специалистов.

Мезенцев также подчеркнул, что в настоящее время формируется нормативная база для деятельности медиакомпании Союзного государства. Работа над этим включает проведение необходимых юридически сложных процедур. Он также добавил, что планируется обращаться к мнению и партнерскому потенциалу СМИ, заинтересованных в обсуждении Союзного строительства и исторических аспектах.

Госсекретарь также упомянул о ресурсном центре, который будет включен в холдинг и будет отвечать за контент, распространяемый через электронные средства информации. Основной офис холдинга будет располагаться в Москве, а представительство — в Минске. Планируется, что холдинг начнет полноценную работу к началу 2025 года с особым акцентом на цифровизацию.

Первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич уточнил, что в первостепенную роль играет создание конвергентной редакции.

«Этот холдинг мог выступать медиаофисом Союзного государства, который создает новости, и они затем раздаются в традиционные большие СМИ, причем и России, и Белоруссии», — выразил свое мнение Малькевич.

В феврале в Абхазии заявили о заинтересованности в участии в Союзном государстве. Президент Абхазии Аслан Бжания напомнил, что Союзное государство — это формат, «при котором независимые государства договариваются на взаимовыгодных условиях о создании надгосударственных структур».

Ранее США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Известия»: Минтруд предложил выдворять работавших не по профилю мигрантов из РФ

«Известия»: Минтруд предложил выдворять работавших не по профилю мигрантов из РФ

Министерство труда подготовило законопроект, в котором предлагается обязать мигрантов покинуть территорию…

Депутат Пидласа: Киев начал рассматривать план С в ожидании помощи США и ЕС

Депутат Пидласа: Киев начал рассматривать план С в ожидании помощи…

Задержка финансирования Киева со стороны западных партнеров вынуждает украинские власти…

«Известия»: главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку

«Известия»: главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку

Главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Об…

На запуск медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд рублей

На запуск медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд рублей

Постановление о создании медиакомпании Союзного государства было подписано после заседания Высшего…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp