Постановление о создании медиакомпании Союзного государства было подписано после заседания Высшего госсовета (ВГС) России и Белоруссии в конце января. Как пишет газета «Известия», в состав медиакомпании войдут две газеты — «Союзное вече» и «Союз. Беларусь — Россия», журнал «Союзное государство», издаваемый «Комсомольской правдой», а также телерадиовещательная организация.

Финансирование холдинга будет осуществляться со стороны Союзного государства, бюджет которого формируют Белоруссия и Россия, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Средства, ранее направлявшиеся на финансирование информационных ресурсов Союзного государства, будут увеличены с учетом инфляционного коэффициента. Мезенцев отметил, что уже выделено около 1 млрд российских рублей на различные компоненты холдинга. Коллектив холдинга пока не сформирован, но туда планируется привлечение опытных и талантливых специалистов.

Мезенцев также подчеркнул, что в настоящее время формируется нормативная база для деятельности медиакомпании Союзного государства. Работа над этим включает проведение необходимых юридически сложных процедур. Он также добавил, что планируется обращаться к мнению и партнерскому потенциалу СМИ, заинтересованных в обсуждении Союзного строительства и исторических аспектах.

Госсекретарь также упомянул о ресурсном центре, который будет включен в холдинг и будет отвечать за контент, распространяемый через электронные средства информации. Основной офис холдинга будет располагаться в Москве, а представительство — в Минске. Планируется, что холдинг начнет полноценную работу к началу 2025 года с особым акцентом на цифровизацию.

Первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич уточнил, что в первостепенную роль играет создание конвергентной редакции.

«Этот холдинг мог выступать медиаофисом Союзного государства, который создает новости, и они затем раздаются в традиционные большие СМИ, причем и России, и Белоруссии», — выразил свое мнение Малькевич.

В феврале в Абхазии заявили о заинтересованности в участии в Союзном государстве. Президент Абхазии Аслан Бжания напомнил, что Союзное государство — это формат, «при котором независимые государства договариваются на взаимовыгодных условиях о создании надгосударственных структур».

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