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Наблюдатели из Непала и Турции дали оценку организации голосования в РФ

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Наблюдатели из Непала и Турции дали оценку организации голосования в РФ

На избирательный участок в подмосковном Одинцове прибыла делегация из 30 международных наблюдателей, включающая представителей Турции, Непала, Сербии, Венгрии, Черногории, Палестины, Сирии, ЮАР и других стран, передает телеканал “360”.«”Это мой первый приезд в Россию. До этого мы посетили шесть избирательных участков в Москве и сегодня еще три. Здесь все очень хорошо организовано. В Одинцове три избирательные комиссии из-за высокой плотности населения. Все очень аккуратно, впечатления остались положительные. Единственный мандат, который у нас есть, – это наблюдение за выборами”, – рассказал член Центризбиркома Непала Хакал Рамеш.

Еще один наблюдатель, представитель Турции, отметил, что любой стране нужны демократические выборы, и у россиян есть возможность участвовать в таком процессе.«”Российская избирательная система очень детальная, удобная. Есть возможность двух видов голосования – бумажное и электронное. Хотя пожилые люди тяготеют к традиционному формату голосования, но хорошо, что есть и электронное”, – добавил он.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ЦИК назвали число международных наблюдателей на выборах президента РФ.

Взято отсюда.

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