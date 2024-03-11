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Нацразведка США признала успехи России на поле боя

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Глава нацразведки США Хейнс: задержка помощи ВСУ играет на руку России

Нацразведка США признала успехи России на поле боя

Задержка помощи Украине со стороны США играет на руку России. Об этом предупредила директор Национальной разведки Эврил Хейнс, ее цитирует РИА Новости.

«Данный тупик играет на пользу стратегическому преимуществу России и все больше сдвигает ситуацию в пользу Москвы», — отметила глава ведомства. Она указала, что российская сторона существенно нарастила производство военной техники, в частности, дальнобойного оружия и артиллерийских снарядов, благодаря чему она сможет выдержать длительное и интенсивное противостояние.

Хейнс признала, что Россия добивается постоянных успехов на поле боя. По ее словам, отчасти это происходит из-за того, что западные союзники Киева не могут определиться насчет военной поддержки Киева.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что отсутствие западной помощи грозит Украине новыми территориальными потерями.

Взято
отсюда

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