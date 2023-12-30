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Нацполиция: украинцев будут доставлять в военкомат за гуляния в новогоднюю ночь

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Нацполиция: украинцев будут доставлять в военкомат за гуляния в новогоднюю ночь

Замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский заявил, что украинцев будут доставлять в райотделы и территориальные центры комплектования (ТЦК) за гуляния в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, нацполиция во время новогодней ночи будет доставлять людей в районные отделения. Он добавил, что такими людьми интересуются центры комплектации (военкоматы).

До этого стало известно, что руководителя аппарата Киевской городской военной администрации (КГВА) подозревают в содействии депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы.

Следственные органы также отмечают, что в преступной схеме принимал участие командир воинской части теробороны, где депутаты должны были проходить службу по мобилизации.

До этого депутат Европарламента Мик Уоллес призвал власти Евросоюза понести ответственность за выдачу украинцев для службы в ВСУ.

21 декабря министр обороны Украины в интервью журналистам заявил, что все уехавшие из страны украинцы в возрасте от 25 до 60 лет получат повестки. Тех, кто не явится добровольно, ждут санкции.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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