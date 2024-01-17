Над Белгородом сработала система ПВО

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото

Над Белгородом и Белгородском районом сбили два дрона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.«”Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито два БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет”, — говорится в публикации.

Вскоре Гладков добавил, что число уничтоженных беспилотников достигло семи. В Минобороны подтвердили эту информацию и добавили, что речь идет о

По его словам, в Белгородском районе повредилось остекление в жилом доме, кровля, а также произошло возгорание хозпостройки. Кроме того, в одном из поселков отключилось электричество. Пожарные и оперативные службы выехали на место происшествия.

В светлое время суток пройдет дополнительный осмотр, заключил губернатор.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

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