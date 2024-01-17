реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Над Белгородом сработала система ПВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Над Белгородом сработала система ПВО

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото

Над Белгородом и Белгородском районом сбили два дрона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.«”Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито два БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет”, — говорится в публикации.

Вскоре Гладков добавил, что число уничтоженных беспилотников достигло семи. В Минобороны подтвердили эту информацию и добавили, что речь идет о

По его словам, в Белгородском районе повредилось остекление в жилом доме, кровля, а также произошло возгорание хозпостройки. Кроме того, в одном из поселков отключилось электричество. Пожарные и оперативные службы выехали на место происшествия.

В светлое время суток пройдет дополнительный осмотр, заключил губернатор.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Двое малолетних детей погибли в результате пожара на Алтае, мать в больнице

17.01.2024

 Происшествия

Иномарка сгорела возле автосервиса в Барнауле

17.01.2024

 Происшествия

Людей спасли при пожаре в многоэтажке в Белокурихе

17.01.2024

 Происшествия

Массовая авария произошла на Павловском тракте в Барнауле

17.01.2024

 Происшествия

На Алтае 85-летний убийца освободился и опять убил человека ударами ножа в голову

17.01.2024

 Новости Рубцовск

Определен подрядчик для реконструкции здания алтайского Минтранса

17.01.2024

 Новости Рубцовск

Что происходит с “треснувшим” домом в Барнауле, откуда спешно эвакуировали жителей

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 8 млн рублей продают синий Audi Q7 с массажными сидениями

17.01.2024

 Интересное

Средства ПВО сбили семь ракет РСЗО Ольха над Белгородской областью

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске