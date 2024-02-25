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Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов

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Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов

Зенитный ракетный комплекс “Стрела-10” в зоне спецоперации. Архивное фото

Силы ПВО сбили над Белгородской областью и Черным морем шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в военном ведомстве.

Там уточнили, что два дрона перехватили в небе над Белгородской областью, еще четыре — над акваторией Черного моря.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

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Взято отсюда
Источник

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