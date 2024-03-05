Над Белгородской областью уничтожено три украинских БПЛА

Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.«”Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее радио Sputnik сообщало об атаке украинского БПЛА на поселок Теткино Курской области.

Взято отсюда.