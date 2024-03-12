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Над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов “Вампира” и ракета

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Над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов "Вампира" и ракета

Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских реактивных снарядов и ракету над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.«”Двенадцатого марта 2024 года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир” и тактического ракетного комплекса “Точка-У””, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и ракета ТРК “Точка-У” уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области.

Ранее радио Sputnik сообщило об уничтожении 25 дронов за ночь над территорией РФ.

Взято отсюда.

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