Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Над Белгородской областью уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха»

Над Белгородской областью уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха»

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность.

Как рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, ракеты РСЗО «Ольха» очень легко перехватить. По его словам, они представляют собой модернизированный «Град». «Когда они летят, полет дозвуковой, не сверхзвуковой, так что они очень хорошо видны на радиолокационной станции», — сказал эксперт.

2 января по городу были запущены тактические ракеты «Точка-У». Силами ПВО удалось сбить девять воздушных целей на подлете к областной столице.

Взято
отсюда

новости сегодня последние свежие события , новости войны

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Израиль раскрыл планы на послевоенный период в секторе Газа

05.01.2024

 Новости

Над Белгородской областью уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха»

05.01.2024

 Новости

Стало известно о пострадавших при ракетном обстреле Белгородской области

05.01.2024

 Новости

Минобороны заявило о пресечении атаки Киева с применением ЗРК С-200

05.01.2024

 Здоровье

Несмотря на малоснежную зиму, в Алтайском крае приглашают прокатиться на самой длинной горке в России

05.01.2024

 Здоровье

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

05.01.2024

 Новости Алтай

Четырехмесячный ребенок насмерть замерз на Алтае — мать оставила его с братом в холодном доме

05.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае на месте гибели Евдокимова жесткая авария: «Тойота» смялась о грузовик (фото)

05.01.2024

 Новости Алтай

В полиции Красноярска рассказали о гибели баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix