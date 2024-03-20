Над Энгельсом в Саратовской области сбили два беспилотника

ЗРК “Стрела-10М”. Архивное фото

Два беспилотника уничтожены над городом Энгельсом в Саратовской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.«”Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет”, – написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.

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