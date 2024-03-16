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Над Калужской областью сбили три беспилотника

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Над Калужской областью сбили три беспилотника

Зенитный ракетный комплекс “Стрела-10”. Архивное фото

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом, жертв и разрушений нет.

“Сегодня ночью беспилотники противника пытались атаковать объекты нашей инфраструктуры в Кировском районе области. Три БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО. Разрушений инфраструктуры и жертв нет”, – написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что оперативные службы работают на месте происшествия.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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