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Над Курской и Тульской областями уничтожили два беспилотника

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Над Курской и Тульской областями уничтожили два беспилотника

Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1”. Архивное фото

ПВО после полуночи уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России.«”Двадцать четвертого февраля около 00.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей”, – говорится в сообщении.

Еще один БПЛА был уничтожен над Тульской областью поздно вечером в пятницу.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее в пятницу системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.

Как сообщили накануне в Минобороны, российские системы ПВО за минувшую неделю в период с 17 по 23 февраля уничтожили 652 беспилотника.

новости Локтевский
Взято отсюда
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