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Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника

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Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника

Комплекс “Стрела-10М”. Архивное фото

Ещё два украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

“Ещё два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом”, – написал Старовойт в Telegram-канале.

Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. Позднее стало известно о падении беспилотника над Фатежским районом, пострадавших нет. Кроме того, сообщалось об атаках БПЛА в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника, площадь пожара уточняется. Позднее глава региона Андрей Клычков подтвердил информацию, отметив, что никто не пострадал. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Пострадавших также нет.

Горняк22
Взято отсюда
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