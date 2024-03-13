Губернатор Старовойт: силы ПВО сбили над Курской областью еще один беспилотник

В небе над Курской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит еще один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщил о трех уничтоженных беспилотниках, до этого — еще о двух. В регионе объявлялась ракетная опасность.

12 марта Курская область попала под массированную атаку украинских беспилотников. В результате средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ. Помимо того, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться на территорию области в районе поселка Теткино.

Взято

отсюда

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