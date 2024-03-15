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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

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Старовойт: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее Старовойт предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА. «Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

14 марта сообщалось, что над Орловской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат. «Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен», — сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков.

Взято
отсюда

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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Старовойт: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью Силы…

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