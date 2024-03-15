Старовойт: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее Старовойт предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА. «Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

14 марта сообщалось, что над Орловской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат. «Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен», — сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков.

Взято

отсюда

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