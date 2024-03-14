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Над Орловской областью уничтожили третий беспилотник за день

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Над Орловской областью уничтожили третий беспилотник за день

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото

Третий за день украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Орловской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

“Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет”, – написал губернатор.

Клычков уточнил, что оперативные службы работают на месте.

новости Алтайский
Взято отсюда
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