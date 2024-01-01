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Над территорией Брянской области обезвредили два беспилотника

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Богомаз сообщил, что над территорией Брянской области обезвредили два БПЛА ВСУСюжетРабота систем ПВО:

Над территорией Брянской области обезвредили два беспилотника

Российские военные сбили над территорией Брянской области обезвредили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сначала БПЛА самолетного типа подавили российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянским районом. Позднее также появились данные о том, что над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик.

Богомаз заявил, что повреждений инфраструктуры и пострадавших среди мирных жителей нет. Он также поблагодарил российских военных за то, что те продолжают защищать регион во время атак ВСУ.

30 декабря 2023 года российскими военными в Брянской области была пресечена очередная атака со стороны Украины. В тот момент Богомаз утверждал, что над Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Незадолго до этого также российские средства ПВО сбили два дрона, летевших над территорией области.

Взято
отсюда

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