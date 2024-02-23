реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Над Тульской областью уничтожен украинский дрон

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Над Тульской областью уничтожен украинский дрон

Над Тульской областью уничтожен украинский дрон, в результате работы средств противовоздушной обороны не допущено жертв и разрушений. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности Тульской области в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Известно, что сбитый беспилотник был самолетного типа. На место крушения БПЛА выехали сотрудники экстренных служб, в том числе саперы.

До этого губернатор региона Роман Старовойт заявил, что в небе над Курском и Курским районом работает ПВО.

Утром 23 февраля в небе над Курском средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Старовойт попросил жителей города соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Сегодня, 24 февраля, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко презентовал возможности…

Узнать больше
Панда Катюша из Московского зоопарка отметила полгода, впервые попробовав морковку

Панда Катюша из Московского зоопарка отметила полгода, впервые попробовав морковку

24 февраля панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось полгода. Это…

Узнать больше
Музей артиллерии Санкт-Петербурга представит в Барнауле выставку оружия из зоны СВО

Музей артиллерии Санкт-Петербурга представит в Барнауле выставку оружия из зоны СВО

29 февраля в Барнауле откроется выставка «Время выбрало нас» из…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp