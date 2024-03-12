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Над Тульской областью уничтожили беспилотник

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Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С” . Архивное фото

Система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.

Ранее сообщалось об атаках БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника, площадь пожара уточняется. Позднее глава региона Андрей Клычков подтвердил информацию, отметив, что никто не пострадал. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, и без электричества остались семь населенных пунктов. Пострадавших также нет.

“Двенадцатого марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

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Взято отсюда
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Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С” . Архивное фото Система ПВО уничтожила…

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