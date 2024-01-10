Над Волгоградской областью сбили беспилотник

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото

Над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале администрации региона.

“Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат”, – сказал Бочаров .

Отмечается, что пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

город Горняк

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