Над Волгоградской областью сбиты еще четыре дрона

В небе над Волгоградской областью сбиты еще четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.«

"Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Несколькими часами ранее министерство сообщило об уничтожении над территорией этого региона 11 украинских дронов в течение ночи.

Накануне радио Sputnik рассказало о последствиях атаки БПЛА на “Северсталь” в Вологодской области.

Взято отсюда.