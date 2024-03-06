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Над Воронежской областью ликвидированы три украинских БПЛА

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Над Воронежской областью ликвидированы три украинских БПЛА

Силы ПВО обнаружили и ликвидировали над территорией Воронежской области очередной беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.«

"Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется", – написал он в Telegram.

Ранее в среду губернатор Воронежской области сообщал об уничтожении двух украинских дронов над территорией региона.

Радио Sputnik писало ранее об особенностях полета украинских дронов.

Взято отсюда.

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