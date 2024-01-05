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Найденные в Белгороде неразорвавшиеся снаряды обезврежены на полигоне

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Найденные в Белгороде неразорвавшиеся снаряды обезврежены на полигоне

Найденные в Белгороде неразорвавшиеся боеприпасы успешно обезврежены на полигоне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

"Взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне без последствий", – написал в Telegram-канале глава региона.

В связи с этим он выразил благодарность военнослужащим Минобороны, Росгвардии, сотрудникам МЧС, регионального МВД и Управления региональной безопасности, а также сводным отрядам территориальной самообороны Белгородского района и Белгорода, администрациям Белгородского района и города Белгорода, своим заместителям, “но главное – всем жителям города и района за слаженные действия в целях обеспечения безопасности в текущей ситуации”.

В среду и четверг около 600 жителей Белгорода были эвакуированы из-за обнаружения неразорвавшихся боеприпасов на улице Красноармейской в микрорайоне Улитка.

В четверг днем радио Sputnik сообщило, что в школах Белгородской области решили продлить новогодние каникулы.

Взято отсюда.

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