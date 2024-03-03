НАК раскрыл подробности контртеррористической операции в Ингушетии

В ходе контртеррористической операции в Карабулаке в Ингушетии удалось ликвидировать шестерых боевиков, приверженцев международной террористической организации ИГ*, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).«

"В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак", – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

Отмечается, что трое из них, включая главаря банды, находились в федеральном розыске. По данным НАК, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГ*, запрещенной в РФ, и были причастны к ряду преступлений, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 году.

Ранее оперативный штаб региона информировал, что в целях обеспечения безопасности граждан в городе Карабулаке введен правовой режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Жителей домов, прилегающих к указанному району, эвакуировали.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты.

Отмечалось, что на предложение сдаться боевики открыли огонь по правоохранителям. Сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами.

Радио Sputnik сообщало, сколько террористических преступлений в РФ было предотвращено с начала спецоперации.

Взято отсюда.