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НАК раскрыл подробности о блокированных в Ингушетии боевиках

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НАК раскрыл подробности о блокированных в Ингушетии боевиках

Блокированные в ингушском городе Карабулаке боевики планировали совершить резонансные преступления террористической направленности, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК). «

"В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения комитета.

НАК ранее информировал, что в целях обеспечения безопасности граждан в городе Карабулаке введен правовой режим контртеррористической операции.

Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ведут бой с боевиками, заблокированными в многоквартирном доме. По данным источника, на предложение сдаться боевики открыли огонь по правоохранителям.

Радио Sputnik ранее сообщило, что ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт с применением химоружия.

Взято отсюда.

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