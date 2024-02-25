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Нападающий «Тампы» Кучеров оторвался на шесть очков в гонке бомбардиров НХЛ

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Нападающий «Тампы» Кучеров оторвался на шесть очков в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает удерживать лидерство в гонке бомбардиров текущего сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси Дэвилз» Кучеров набрал четыре очка (гол + три результативные передачи). Теперь на счету Кучерова 102 очка (38 шайб и 64 передачи) в 59 играх. Он стал первым хоккеистом в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги, кто преодолел отметку в сто очков.

Кучеров увеличил преимущество над форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ. На счету располагающегося на втором месте канадца 96 (34+62) очков в 59 играх.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку («Бостон Брюинз», 113 очков), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон Ойлерз», 129 очков) и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон Ойлерз», 153 очка).

Матч завершился победой «Лайтнинг» над «Дэвилз» со счетом 4:1. «Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 69 очков в 60 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» после третьего поражения в четырех последних играх регулярного чемпионата находится на девятой строчке с 62 баллами в 58 играх.

Ранее Кучеров повторил рекорд Овечкина.

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