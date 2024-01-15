Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обошел португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду по количеству наград The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

15 января Месси в третий раз выиграл этот приз. На счету Роналду две такие победы.

При этом сам Месси на церемонию вручения наград не приехал. Издание DSports изначально сообщило, что причиной данного решения стал итог голосования, в котором Месси не стал победителем.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона. В октябре форвард выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых — с пенальти.

Ранее ФИФА назвала символическую сборную 2023 года.

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