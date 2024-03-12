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Нарушивший ПДД водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП на Кубани

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Нарушивший ПДД водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП на Кубани

Два человека погибли на Кубани в результате проезда грузовика на красный сигнал, сообщает пресс-служба отдела безопасности дорожного движения УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 11 марта около 17:00 на трассе А-146 “Краснодар – Верхнебаканский” в Северском районе, говорится в сообщении.

По предварительным данным, 37-летний водитель грузовика при повороте налево проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Skoda под управлением 42-летнего водителя, который ехал прямо.

От полученных ранений водитель легковушки и его пассажир скончались в больнице, пишет портал “Кубань 24”.

Радио Sputnik также рассказало о ДТП в Краснодаре с участием автомобиля скорой помощи.

Взято отсюда.

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