Французское подразделение на Украине — это приоритетная цель для российских военных. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Он отметил, что французские военные опасаются, что солдат не получится расквартировать на Украине незаметно. Это означает, что военное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны ВС России

«А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», — подчеркнул Нарышкин.

До этого в СВР сообщили, что в состав французского подразделения на Украине могут войти около 2 тыс. человек.

Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса. Такую перемену объясняют внутриполитическими причинами, источник которых — конкуренция между Парижем и Берлином.

Ранее Нарышкин счел выражение «англичанка гадит» актуальным.

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