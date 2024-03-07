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Наставник «Реала» заявил о невиновности по налоговому преступлению

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Наставник «Реала» заявил о невиновности по налоговому преступлению

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что испанская прокуратура просит 4 года и 9 месяцев тюрьмы для специалиста за сокрытие €1 млн от налоговой с 2014 по 2015 год, передает Marca.

«Штраф я уже оплатил, деньги уже в прокуратуре. Я убежден, что я невиновен, что я был нерезидентом в 2015 году. Посмотрим, что решит судья», — сказал Анчелотти.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпциг».

В составе испанской команды точным ударом отметился Винисиус Жуниор. За «Лейпциг» мяч забил Вилли Орбан.

По сумме двух матчей в следующий раунд вышел «Реал». Первый матч между командами, который прошел в Германии, завершился победой «сливочных» со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. В следующем матче «сливочные» сыграют с «Сельтой». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

Ранее матч «Реал» — «Валенсия» завершился судейским скандалом.

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