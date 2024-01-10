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Науседа: Украина станет членом НАТО, но даты приема еще нет

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Науседа: Украина станет членом НАТО, но даты приема еще нет

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса, осталось установить дату приема. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопроса о членстве Украине в альянсе нет, но существует вопрос, когда страну примут в НАТО.

Науседа подчеркнул, что сомнения по этому поводу рассеялись после саммита альянса, который состоялся в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда были приняты важные решения о дальнейшем сближении Украины и Североатлантического альянса.

Президент Литвы добавил, что Вильнюс и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку на пути в НАТО.

До этого глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что Токио направит в фонд Организации Североатлантического договора (НАТО) $37 млн для предоставления Украине систем обнаружения БПЛА.

Ранее стало известно, что правительство Японии направит Украине помощь в размере $4,5 млрд, в том числе напрямую и через Всемирный банк.

7 января немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер заявил, что противовоздушная оборона Украины бессильна против российских сверхзвуковых крылатых ракет X-22.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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