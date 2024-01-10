Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса, осталось установить дату приема. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопроса о членстве Украине в альянсе нет, но существует вопрос, когда страну примут в НАТО.

Науседа подчеркнул, что сомнения по этому поводу рассеялись после саммита альянса, который состоялся в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда были приняты важные решения о дальнейшем сближении Украины и Североатлантического альянса.

Президент Литвы добавил, что Вильнюс и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку на пути в НАТО.

До этого глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что Токио направит в фонд Организации Североатлантического договора (НАТО) $37 млн для предоставления Украине систем обнаружения БПЛА.

Ранее стало известно, что правительство Японии направит Украине помощь в размере $4,5 млрд, в том числе напрямую и через Всемирный банк.

7 января немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер заявил, что противовоздушная оборона Украины бессильна против российских сверхзвуковых крылатых ракет X-22.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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