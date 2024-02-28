Express: адмирал Радакин —архитектор операций ВСУ против России на Черном море

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин — основной архитектор операций Вооруженных сил Украины против России на Черном море. О роли военачальника пишет издание Express.

Адмирал должен был покинуть свою должность в ноябре, но премьер Риши Сунак лично попросил Радакина остаться на на своем посту из-за своей роли в осуществлении операций украинских сил.

Взято

отсюда

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