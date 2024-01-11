«БелНовости»: кухонные шкафы можно очистить от жира с помощью соды и масла

Эффективно очистить кухонные шкафы от жирного налета помогут сода и масло. Простые и дешевые способы справиться с пятнами на мебели назвали эксперты издания «БелНовости».

Для приготовления средства нужно смешать пищевую соду и растительное масло в пропорции два к одному. Смесь следует нанести на загрязнения и оставить на 20 минут, чтобы размягчить жир. После грязь можно убрать мягкой и влажной губкой и насухо вытереть поверхность.

Кроме того, в борьбе с жиром помогут уксус и спирт. Эти продукты нужно развести в большом количестве воды, распылить на шкаф и оставить на 15 минут. После налет и пятна следует убрать влажной губкой. Отмечается, что предварительно средство лучше проверить на небольшом участке, чтобы выяснить, не повредит ли оно мебель.

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