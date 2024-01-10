Профессор наркологии в Йельской медицинской школе Дэвид Филлиен и профессор наркологии Йоркского университета Иэн Гамильтон оценили эффективность популярного в социальных сетях способа употреблять меньше алкоголя, который предложила блогер Бриджит Стэнгленд в TikTok. Мнение наркологов приводит Business Insider.

Согласно методу Стэнгленд, чтобы уменьшить потребление спиртного, нужно отказываться от алкоголя в течение одной недели каждого месяца. Девушка вспомнила, что ей было легкого привыкнуть к новому графику. Более того, она заметила положительные изменения в организме и стала постоянно продлевать периоды трезвости.

Гамильтон назвал этот метод компромиссным решением для тех, кто хочет снизить количество выпитого, но не готов полностью отказаться от спиртного. По его мнению, для первой попытки лучше выбирать неделю, в течение которой соблазнов выпить будет меньше. Если же продержаться не удастся, продолжил нарколог, то надо не расстраиваться, а просто попробовать еще раз.

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Филлиен добавил, что трезвая неделя может стать еще и хорошим способом проверить себя на алкогольную зависимость. Если человек может обойтись без спиртного несколько дней, но потом ему обязательно надо выпить, то ему необходима помощь специалиста. Также, по его словам, нужна помощь врача, если человек может снизить ежедневную порцию с трех до двух бокалов вина, но не способен ограничиться одним.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

Взято

отсюда

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