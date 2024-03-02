Назван самый обсуждаемый нацпроект, анонсированный Путиным

Нацпроект “Семья” стал самым обсуждаемым в социальных сетях, после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, следует из данных системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа Brand Analytics.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал ряд национальных проектов, в том числе запуск нового национального проекта под названием “Семья”.«

"С начала послания (12:00) до 19:30 29 февраля выявлено более 120 тысяч публичных русскоязычных сообщений соцмедиа с упоминанием тем, озвученных президентом России в рамках послания Федеральному собранию. Обсуждения вызвали более 1,9 миллиона пользовательских реакций", – отмечается в сообщении компании.

Наибольший интерес у пользователей соцмедиа вызвали темы улучшения жизни россиян, изменения фискальной системы России и развития социальной инфраструктуры, уточнили аналитики.«

"Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила "Семья", что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы", – сообщается в релизе.

Второе и третье место по заинтересованности аудитории заняли нацпроекты “Молодежь России” и “Время героев”, следует из исследования.

Радио Sputnik писало, какую пугающую деталь в послании Путина заметили испанские СМИ.

Взято отсюда.